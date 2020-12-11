Футболисты «Спартака» не забыли судейство матча первого тура РПЛ с «Сочи»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что игроки команды помнят судейский скандал, случившийся в матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 против «Сочи» (2:2).

Работавший главным арбитром встречи Василий Казарцев был отстранен от матчей элитного дивизиона до 11 тура, а работавший ВАР Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе, позднее завершив карьеру по состоянию здоровья. Тем не менее, по словам Джикии, никаких обид на судей или соперника у игроков нет.

— Не скажу, что мы постоянно вспоминаем о том, что случилось в концовке матча первого тура. Но, конечно, об этом никто не забыл. Сейчас спокойно готовимся к матчу, никакой обиды или чего-то подобного нет. Обычная подготовка — как к любому другому сопернику. Посмотрели их («Сочи») в четверг перед тренировкой. Общий разбор сделали: кто лидеры, кто исполняет стандарты и подобное. В пятницу еще будем смотреть уже точечно. В принципе, всех игроков у них знаем — все на слуху, — сказал футболист.

По словам Джикии, игравший за «Сочи» во второй части прошлого сезона Александр Кокорин, летом подписавший контракт со «Спартаком», вряд ли может дать совет тренерскому штабу красно-белых в рамках подготовки к игре.

— Уже прошло много времени после его ухода. Конечно, кто-то остался из ребят, с кем он играл. Но, думаю, даже по игре «Сочи» изменился. Опять у него (Кокорина) была микротравма. Но в среду и четверг он занимался в общей группе. Так что полноценно готовится к игре — будет показывать себя по максимуму, — заявил футболист.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полностью интервью Джикии