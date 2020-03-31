Футболисты «Спартака» будут тренироваться дома до 4 мая

Игроки «Спартака» продолжат поддерживать форму дома, сообщает официальный сайт клуба. Возобновление тренировок намечено на 4 мая. Сезон в Тинькофф чемпионате России прерван из-за пандемии коронавируса.

— В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак-Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома, — говорится в сообщении. — При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба. Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая. ФК «Спартак-Москва» желает всем болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила — в единстве!

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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