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Футболисты «Рубина» вышли из отпуска

12 января 2020, 11:12
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12 января футболисты «Рубина» собрались в Казани после зимней паузы. Игроки прошли плановый медосмотр, сообщает официальный сайт казанцев.

Во второй половине дня запланирована встреча с главным тренером Леонидом Слуцким, а уже завтра утром вылет на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-vyshel-iz-otpuska

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