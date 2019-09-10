Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения

Футболисты «Рубина» вернулись к тренировкам после пары выходных, сообщает официальный Twitter клуба. Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.

Шаронов возглавил «Рубин» минувшим летом. Под его руководством казанский клуб после 8 туров набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.