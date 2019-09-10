Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения
10 сентября 2019, 20:07
Футболисты «Рубина» вернулись к тренировкам после пары выходных, сообщает официальный Twitter клуба. Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.
Шаронов возглавил «Рубин» минувшим летом. Под его руководством казанский клуб после 8 туров набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Вернулись к тренировкам после пары выходных и первым делом поздравили Романа Сергеевича с прошедшим днём рождения ? pic.twitter.com/wZh6W9d3pt— «Рубин» Казань (@fcrk) September 10, 2019