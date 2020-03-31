Футболисты «Динамо» оказали помощь больнице в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал благодарственное письмо «Динамо» за ту помощь, которую оказали игроки и руководство клуба медицинскому учреждению, сообщает «РИА Новости».

В Коммунарке проходят лечение больные коронавирусом.

Проценко написал письмо на имя председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и капитана клуба Антона Шунина.

«Уважаемый Юрий Алексеевич! ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ» благодарит спортсменов, которые не остались в стороне и решили помочь, проявив свою гражданскую позицию. Просим передать слова благодарности всем, кто принял участие. Также, большое спасибо руководству клуба, которое сделало все необходимое, чтобы помощь была реализована и дошла до конкретного адресата», — написано в письме Проценко.

Ранее стало известно, что у главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус.

Письмо Дениса Проценко. Фото РИА Новости

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 809 608 человек, умерших — 39 545, выздоровевших — 172 869.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.