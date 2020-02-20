Футболисты ЦСКА сыграли в пейнтбол

После дневной восстановительной игроки ЦСКА в полном составе посетили командное мероприятие, проходившее в окрестностях испанского Кампоамора, сообщает официальный сайт клуба.

Сначала армейцев ожидал пикник на свежем воздухе, а сразу после этого все желающие могли попробовать свои силы в игре в пейнтбол.

— Уже больше месяца мы находимся в условиях, когда видим только поле, матчи, тренировки, столовую, и нам нужно было развеяться, — прокомментировал задумку тренерского штаба Виктор Гончаренко. — Один командный ужин уже был, сегодня прошло еще одно выездное мероприятие, где мы сначала думали просто перекусить на прекрасном воздухе при хорошей погоде. Но ребята завелись, они все азартные, любят играть во что угодно, им только дай повод (улыбается). Поэтому возможностью сыграть в пейнтбол многие воспользовались с удовольствием. Разрядить атмосферу нужно было обязательно, и сегодня все здорово повеселились.

Кто самый безнадежный игрок в пейнтбол? Конечно, Гогуа, самых больших «убивают» сразу, поэтому он даже не пошел стрелять и наблюдал за всеми сидя на солнышке (смеется). А самый крутой — Ильза, он, как настоящий партизан, может пролезть где угодно. Еще надо отметить Кучая, Дивея и Влашича.