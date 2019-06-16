14:20 16 июня | Футбол — РПЛ

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр. Фото

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Сегодня, 16 июня, футболисты ЦСКА прошли медицинский осмотр в "Лужниках", информирует официальный сайт красно-синих.

Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в рамках турнира сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

 

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-proshli-medosmotr-1/

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