Футболисты ЦСКА прошли медосмотр. Фото

Сегодня, 16 июня, футболисты ЦСКА прошли медицинский осмотр в "Лужниках", информирует официальный сайт красно-синих.

Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в рамках турнира сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

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