Футболисты ЦСКА прошли медосмотр. Фото

Сегодня, 16 июня, футболисты ЦСКА прошли медицинский осмотр в "Лужниках", информирует официальный сайт красно-синих.
Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в рамках турнира сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).
Основная команда #ЦСКА прошла медосмотр https://t.co/Nc4kH81dNU pic.twitter.com/wNXfUNTTqH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 июня 2019 г.
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