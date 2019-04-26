Игроки "Арсенала" защитники Бакари Коне, Александр Крикуненко, нападающий Артем Максименко и директор по развитию тульского клуба Глеб Золотовский побывали в Центре образования №1 имени Героя России Д.И.Горшкова перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0), информирует официальный Твиттер "оружейников".

– ​25 апреля в рамках совместной акции РФС и ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" по всей стране прошли международные уроки футбола, – написал "Арсенал".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр