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Футболистка ЦСКА рассказала, как отреагирует на измену Глушакова

6 декабря 2020, 15:02
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
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Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

18 сентября футболист подтвердил информацию о том, что он встречается с Коваленко.

— Денис — эмоциональный, но плохого никогда никому не сделает. Да, наверное, может накричать — и что?

Ну, мне кажется, я вообще идеальная! Но мне говорят, характер тяжелый, вредная, — цитирует Коваленко Sports.ru. — Спроси у Дениса при случае.

Также футболистка отрицательно ответила на вопрос о том, разбивали ли ей когда-либо сердце. При этом уточнила: «Денис сделает — убью».

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/muyzhnek/2862731.html#supertop

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