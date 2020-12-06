Футболистка ЦСКА рассказала, как отреагирует на измену Глушакова

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

18 сентября футболист подтвердил информацию о том, что он встречается с Коваленко.

— Денис — эмоциональный, но плохого никогда никому не сделает. Да, наверное, может накричать — и что?

Ну, мне кажется, я вообще идеальная! Но мне говорят, характер тяжелый, вредная, — цитирует Коваленко Sports.ru. — Спроси у Дениса при случае.

Также футболистка отрицательно ответила на вопрос о том, разбивали ли ей когда-либо сердце. При этом уточнила: «Денис сделает — убью».