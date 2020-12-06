Футболистка ЦСКА рассказала, как отреагирует на измену Глушакова
6 декабря 2020, 15:02
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.
18 сентября футболист подтвердил информацию о том, что он встречается с Коваленко.
— Денис — эмоциональный, но плохого никогда никому не сделает. Да, наверное, может накричать — и что?
Ну, мне кажется, я вообще идеальная! Но мне говорят, характер тяжелый, вредная, — цитирует Коваленко Sports.ru. — Спроси у Дениса при случае.
Также футболистка отрицательно ответила на вопрос о том, разбивали ли ей когда-либо сердце. При этом уточнила: «Денис сделает — убью».
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/muyzhnek/2862731.html#supertop
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