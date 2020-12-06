Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала, как Глушаков относится к «Спартаку»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала о хавбеке «Химок» Денисе Глушакове, а также прокомментировала оношение игрока к «Спартаку»

18 сентября футболист подтвердил информацию о том, что он находится в отношениях с Коваленко.

— Денис — абсолютно не такой человек, как о нём пишут и говорят в некоторых медиа. Судить по каким-то СМИ человека нельзя, — цитирует Коваленко Sports.ru. — Не знаю, как сейчас, он этого не показывает, но как Денис относился к «Спартаку», так, наверное, ни один футболист не относился. Когда вижу, как к нему относятся болельщики, очень обидно за него становится. Не все это видят, но Денис больше думает не о себе, а о других людях. В каких-то моментах это ему идет во вред даже.

Для всех — Глушаков развалил чемпионский «Спартак»? Это созданный имидж. Просто не понимаю людей, которые вообще не знают Дениса, прочитали какую-то новость в Интернете и пишут: «Глушаков — иуда, худший человек на свете. Как ты вообще с ним общаешься?» Я не отвечаю, а просто думаю: «Господи, как вы вообще оцениваете людей? По одной непонятной фразе, вырванной из контекста? Почему вы забываете о хорошем?» Говорят же, чем больше ты сделал хорошего, тем быстрее это забывается. Сделаешь что-то плохое, всё хорошее перечеркивается вмиг.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В РПЛ за команду он провел 147 матчей и забил 22 гола.