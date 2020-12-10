Футболист «Штутгарта» прокомментировал интерес со стороны «Спартака», ЦСКА и «Локомотива»
Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов из России.
— Вы ведь могли оказаться в РПЛ? Писали об интересе «Спартака», ЦСКА, «Локомотива».
— Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило. Например, прошлой зимой я никуда уходить не собирался — был полон желания помочь «Ганноверу» вернуться в бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое мне очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, я смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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