Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».

Футболист общался с болельщиками, предлагая задавать ему вопросы в сториз его Instagram-профиля.

— Я никогда не устану повторять, — написал один из фанатов.

В ответ Марадишвили опубликовал фотографию с матча дублирующих составов ЦСКА и «Спартака», который состоялся осенью 2018 года. На фотографии Марадишвили пытается обыграть бывшего полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, который на тот момент был сослан в дубль из-за конфликта с на тот момент возглавлявшим команду Массимо Каррерой.