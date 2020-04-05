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Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»

5 апреля 2020, 13:06
Из Instagram Константина Марадишвили.
Из Instagram Константина Марадишвили.
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».

Футболист общался с болельщиками, предлагая задавать ему вопросы в сториз его Instagram-профиля.

— Я никогда не устану повторять, — написал один из фанатов.

В ответ Марадишвили опубликовал фотографию с матча дублирующих составов ЦСКА и «Спартака», который состоялся осенью 2018 года. На фотографии Марадишвили пытается обыграть бывшего полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, который на тот момент был сослан в дубль из-за конфликта с на тот момент возглавлявшим команду Массимо Каррерой.



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