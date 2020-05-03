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«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео

3 мая 2020, 13:24
Виктор Гончаренко. Фото ПФК ЦСКА..
Виктор Гончаренко. Фото ПФК ЦСКА..
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что с нетерпением ждем возобновления футбольных соревнований.

— Футбол должен вернуться, — сказал Гончаренко в Instagram. — Сначала мы вернемся к истокам. Вот такое деревенское поле. Это то, с чего мы начинали в детстве. К счастью, такие поля еще остались.

Затем должна вернуться РПЛ. А после этого вернется Лига чемпионов.

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