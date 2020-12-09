Фукс начал тренировки в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба красно-синих.

Отмечается, что 21-летний бразилец не полетел в Загреб на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Динамо».

У нас хорошая новость ? Накануне @bruno_fuchs99 вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб #ВМГ взял немного усеченный состав ? pic.twitter.com/kcyTAxGAaB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020

Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года, по данным Transfermarkt.com игрок обошелся армейцам в 8 миллионов евро. Бразилец принял участие в одном матче за московскую команду, проведя 12 минут в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0), который состоялся 30 августа. С тех пор футболист восстанавливался от травмы бедра.