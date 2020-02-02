РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Фролов уходит из футбольного «Сочи». Ему уже предложил контракт хоккейный «Сочи»

2 февраля 2020, 15:27

Вратарь Евгений Фролов уходит из «Сочи», сообщает Twitter клуба. 31-летний голкипер присоединился к новичку премьер-лиги летом 2019 года и принял участие в одном матче чемпионата России и одной игре Кубка страны.

На уход Фролова отреагировал клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи», который предложил ему продолжить карьеру в хоккее.

«О, это же тот парень, который вставал и в хоккейные ворота? Нам как раз вратари нужны, а то один травмирован, еще один болеет. КХЛ, может, дозаявим парня после дедлайна в виде исключения?» — говорится в сообщении хоккейного «Сочи».

«Отлично, договорились!» — ответили футбольные одноклубники.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир