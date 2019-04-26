"Фратрия" на своем официальном сайте объявила о сложении с Валентина Коршунова полномочий главы фан-клуба "Спартака". Коршунов занимал пост директора фан-клуба "Спартака" с лета 2015 года.

– Со временем работы Валентин Коршунов утратил наше доверие, а последней каплей стал отказ в предоставлении билетов Фан-клубом на Северную трибуну на дерби с ЦСКА многим объединениям болельщиков "Спартака". Фактически произошла приватизация билетов и их распределение по непонятным нам принципам, – говорится в заявлении "Фратрии".

Через несколько дней после дерби был собран Совет "Фратрии", на котором планировалось получить разъяснение по всем "острым" и актуальным вопросам. Валентин Коршунов, а также некоторые представители объединений на встречу не приехали, хотя были проинформированы о ней заранее. Руководство клуба также не нашло времени для встречи. На предложение покинуть занимаемую должность по собственному желанию Валентин ответил отказом.

В связи со сложившийся обстановкой, Совет "Фратрии" принял единогласное решение о сложении полномочий главы "Спартак" Москва с Валентина Коршунова. Пока этот человек остается на занимаемой им должности, диалог между "Фратрией" и клубом не может быть полноценным и эффективным. Поскольку изначально именно Совет "Фратрии" избрал Валентина Коршунова своим представителем, мы считаем себя вправе отменить данное решение, не вмешиваясь при этом в работу клуба "Спартак" Москва.