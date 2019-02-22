"Фратрия" рассказала о бойкоте матча "Спартак" - "Краснодар" со стороны болельщиков

Организация болельщиков "Спартака" "Фратрия" сообщила, что активные болельщики красно-белых отказываются от посещения матча с "Краснодаром", так как это противоречит их принципам. В заявлении также отмечается о желании привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков.

Напомним, что "Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны B на ближайшую игру и оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1) за кричалки расистского характера.

Во время игры на "Открытие Арене" фанаты красно-белых скандировали кричалку "Банана-мама", в которой упоминались сборная России и обезьяна. "Заряд", по всей видимости, был адресован вратарю железнодорожников Гильерме – он был единственным натурализованным игроком на поле, заигранным за национальную команду.

– После матча "Спартак" – "Локомотив" КДК РФС принял решение о закрытии трибуны Б на следующий матч "Спартака", который пройдет уже 3 марта. Причиной закрытия всей трибуны и отказа болельщикам, купившим абонементы на весь сезон в допуске на матч является то, что делегат матча услышал скандирование нескольких десятков людей в сторону вратаря "Локомотива". Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер.

Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам "Спартака". Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора. При этом мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями наших футбольных властей.

Также, вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с "Краснодаром". То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку.

Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики "Спартака", отказываются от посещения матча "Спартак" – "Краснодар", так как это противоречит нашим принципам. Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять "Спартак" без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона "Спартак". Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков, - говорится в сообщении "Фратрии".

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