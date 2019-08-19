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«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»

19 августа 2019, 15:52
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Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых. Ранее на официальном сайте «Фратрии» появилось сообщение, что болельщики в знак протеста против работы Олега Кононова будут покидать все игры «Спартака» на 80-й минуте, начиная с сегодняшнего матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в заявлении «Фратрии».

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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