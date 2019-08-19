«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых. Ранее на официальном сайте «Фратрии» появилось сообщение, что болельщики в знак протеста против работы Олега Кононова будут покидать все игры «Спартака» на 80-й минуте, начиная с сегодняшнего матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в заявлении «Фратрии».