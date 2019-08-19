«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»
19 августа 2019, 15:52
Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых. Ранее на официальном сайте «Фратрии» появилось сообщение, что болельщики в знак протеста против работы Олега Кононова будут покидать все игры «Спартака» на 80-й минуте, начиная с сегодняшнего матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в заявлении «Фратрии».
Друзья! Наш сайт был взломан,— Фратрия (@fratria) August 19, 2019
не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление.
Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами! pic.twitter.com/4hI41hZ71f
Результаты опроса
проголосовало: 16952Все опросы
Кто фаворит дерби "Спартак" - ЦСКА в 6-м туре РПЛ?
"Спартак"
40.9%
ЦСКА
27.8%
Обе команды одинаково сильны
11.7%
Обе команды одинаково слабы
19.6%
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи