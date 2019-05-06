Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опровергло информацию о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.

– Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты, – говорится в сообщении.

Ранее сайт supportersnews.ru опубликовал заявление, в котором говорилось о сложении полномочий Конева.