Форвард сборной Чехии Выдра может оказаться в ЦСКА
3 февраля 2020, 19:06
Форвард «Бернли» Матей Выдра может продолжить карьеру в ЦСКА утверждает Hitc со ссылкой на The Mirror.
Контракт нападающего с «Бернли» действует до лета 2021 года. В этом сезоне Выдра провел 9 матчей за «Бернли» и не отметился забитыми мячами, при двух результативных передачах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
«Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками после 24 игр.
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