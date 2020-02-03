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Форвард сборной Чехии Выдра может оказаться в ЦСКА

3 февраля 2020, 19:06
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Форвард «Бернли» Матей Выдра может продолжить карьеру в ЦСКА утверждает Hitc со ссылкой на The Mirror.

Контракт нападающего с «Бернли» действует до лета 2021 года. В этом сезоне Выдра провел 9 матчей за «Бернли» и не отметился забитыми мячами, при двух результативных передачах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

«Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками после 24 игр.

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