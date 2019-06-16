Форвард Луценко перешел в "Арсенал"

"Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано на два года.
Луценко начинал профессиональную карьеру в "Торпедо", где провел 4 сезона (101 матч, 9 мячей). Он также выступал за "Ставрополье-2009", "Ростов", "Салют", "СКА-Энергию" и "Мордовию". Последним клубом центрального нападающего было "Динамо", за который он провел 86 матчей и забил 15 мячей.
🔥🔥🔥– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2019 г.
Евгений, добро пожаловать в "Арсенал"!
6 июня ПФК "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.
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