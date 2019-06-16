20:04 16 июня | Футбол — РПЛ

Форвард Луценко перешел в "Арсенал"

3
Обсудить

"Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано на два года.

Луценко начинал профессиональную карьеру в "Торпедо"​, где провел 4 сезона (101 матч, 9 мячей). Он также выступал за "Ставрополье-2009", "Ростов", "Салют", "СКА-Энергию" и "Мордовию". Последним клубом центрального нападающего было "Динамо", за который он провел 86 матчей и забил 15 мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ