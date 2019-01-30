13:12 30 января | Футбол — РПЛ

Форвард "Краснодара" Комличенко перешел в "Младу Болеслав"

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Чешский клуб "Млада Болеслав" выкупил у "Краснодара" трансфер 23-летнего нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт "быков".

Воспитанник "Краснодара" играет в аренде в команде из Чехии с лета 2017 года. В текущем национальном чемпионате он забил 18 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров. Также в активе форварда значатся 5 матчей за основную команду "Краснодара", сыгранных в сезоне-2013/14.

 

Все о трансферах здесь

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133373

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