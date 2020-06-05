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Форвард «Динамо» оценил шансы на вызов в сборную Германии и возвращение в бундеслигу

5 июня 2020, 15:00
Максимилиан Филипп (№5). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп (№5). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью немецкому изданию Kicker поделился мнением о чемпионате Германии.

Максимилиан Филипп.«Если почувствую, что в России что-то не так организовано, желание играть пропадет». Максимилиан Филипп — о рестарте РПЛ

— Вам становится грустно, когда видите матчи бундеслиги?

— Я сопереживаю своим друзьям. И чувствую, что сам хочу поскорее выйти на поле, чтобы бороться за победы.

— В России сложнее себя рекомендовать в национальную сборную?

— Об этом ни разу не задумывался. Я еще ни разу не был близок к тому, чтобы заслужить вызов. В этом плане я очень самокритичен. Мне пока многого не достает, чтобы играть на уровне Сержа Гнабри или Юлиана Брандта. Но при этом я, конечно, не расстаюсь с мечтой когда-то этого достичь.

— Возвращение в бундеслигу держите в голове?

— Естественно. Я немец, здесь мой дом. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, но родина — это все равно нечто особенное.

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