Форвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать Неймару
16 сентября 2020, 12:20
Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о том, кому он пытается подражать.
— Где научились так работать с мячом?
— Мне кажется, я с этим родился. Начал играть и обнаружил в себе такое качество. Чем дольше занимался футболом, тем больше повышал уровень техники.
— Кого-то пытались копировать, или это уникальный стиль?
— Есть несколько образцов для подражания: Ромарио, Неймар, Окоча. Эти футболисты обладают большим набором качеств. Все время смотрю эпизоды и пытаюсь взять что-то для себя. (Севастиан Терлецкий)
Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»