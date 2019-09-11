Фомин стал лучшим игроком «Уфы» в августе

Полузащитник Даниил Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в августе, сообщается в официальном Twitter уфимского клуба.

Фомин во всех матчах августа выходил в стартовом составе и провел все встречи без замен. Его гол в ворота «Зенита» стал решающим и принес уфимцам историческую победу.

За хавбека проголосовало 38,8% болельщиков, на втором месте расположился голкипер Александр Беленов с 17,3% голосов.

На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК «Уфа» в августе 2019 г.



Победу в опросе одержал Даниил Фомин, набрав 38.8% от общих голосов.



Второе место у Александра Беленова, третье взял Данила Емельяновhttps://t.co/swSSFzZHuF pic.twitter.com/1pJigLXHDx — ФК УФА (@UfaFc) September 11, 2019

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей