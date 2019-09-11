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Фомин стал лучшим игроком «Уфы» в августе

10:22
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Полузащитник Даниил Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в августе, сообщается в официальном Twitter уфимского клуба.

Фомин во всех матчах августа выходил в стартовом составе и провел все встречи без замен. Его гол в ворота «Зенита» стал решающим и принес уфимцам историческую победу.

За хавбека проголосовало 38,8% болельщиков, на втором месте расположился голкипер Александр Беленов с 17,3% голосов.

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