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Фомин подписал пятилетний контракт с «Динамо»

3 августа 2020, 14:05
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо» Москва
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо» Москва
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Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин подписал контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на пять лет, хавбек будет выступать под 74-м номером. По данным «СЭ», московский клуб заплатил за игрока не менее 3,5 млн евро.

В сезоне-2019/20 Фомин провел за «Уфу» 29 матчей, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

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