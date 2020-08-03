Фомин подписал пятилетний контракт с «Динамо»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин подписал контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на пять лет, хавбек будет выступать под 74-м номером. По данным «СЭ», московский клуб заплатил за игрока не менее 3,5 млн евро.

В сезоне-2019/20 Фомин провел за «Уфу» 29 матчей, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.