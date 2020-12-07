Фоменко: «Бурмистрова и Заболотного поберегли, но они могли сыграть»
Старший тренер «Сочи» Олег Фоменко после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов.
— Начали немного неудачно, ребята действовали закрепощено из-за давления того, что играли с конкурентом, и была большая важность трех очков, — отметил Фоменко. — После первого гола стали играть увереннее. Второй тайм сыграли по счету, старались использовать пространство, которое давал «Ахмат». Могли увеличивать преимущество, не дали
— Бурмистров и Заболотный в запасе. Почему?
— Ребята были не совсем готовы. Антон имеет небольшие проблемы со спиной, Никита почувствовал проблемы с ногой. Решили поберечь. Появятся со «Спартаком»? Высока вероятность, они и сегодня могли выходить. Не хотели рисковать. Кто будет готов, тот сыграет.
— Дуганджич дебютировал. Что думаете?
— Его первая игра в стартовом составе. Нападающий должен забивать голы. У него были еще моменты, оставил на следующие игры.
— Команда была зажата по вашим словам, но разве это закрепощенность?
— Пятки когда начались? После 1:0. После гола стали играть в тот футбол, который тренируем.
— Известно, где сборы будут?
— Нет, это вопрос не от нас зависит. Был запланирован сбор в Турции, а там посмотрим.
— Насколько отбитый пенальти был решающим?
— Я думаю, да. 0:0 — одна ситуация, а 1:0 — другая. Он придал дополнительные силы ребятам.
(Екатерина Потапова)
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