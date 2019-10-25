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«Фома, мы с тобой!» Игроки молодежной команды «Рубина» поддержали Фомина

25 октября 2019, 14:17
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«Рубин» одержал победу над «Уралом» (3:2) в матче молодежного первенства. Игроки казанской команды вышли в футболках с надписью: «Фома, мы с тобой!» Таким образом футболисты поддержали защитника Вячеслава Фомина, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1).

В той игре Фомин неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После матча его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что игрока перевели из реанимации в палату хирургического отделения.

Все о молодежном первенстве — здесь

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