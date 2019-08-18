РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Филипп забил первый гол за «Динамо». С острого угла в ворота Гильерме

18 августа 2019, 19:05
Теги:

Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп забил гол на 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на форварде «Динамо» Клинтоне Нжи на 2-й минуте встречи. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал желтую карточку полузащитнику и назначил штрафной удар. К мячу подошел Филипп, который зарядил в ближнюю девятку ворот железнодорожников. Вратарь Маринату Гильерме дотянулся, и мяч даже попал в каркас, но все равно оказался в сетке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

проголосовало: 14393
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир