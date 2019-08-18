Филипп забил первый гол за «Динамо». С острого угла в ворота Гильерме
Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп забил гол на 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на форварде «Динамо» Клинтоне Нжи на 2-й минуте встречи. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал желтую карточку полузащитнику и назначил штрафной удар. К мячу подошел Филипп, который зарядил в ближнюю девятку ворот железнодорожников. Вратарь Маринату Гильерме дотянулся, и мяч даже попал в каркас, но все равно оказался в сетке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
? Дебютный гол Максимилиана Филиппа в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 18, 2019
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