Филипп рассказал, что его больше всего удивило в России

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп ответил на вопросы болельщиков команды. Он отметил, что продолжает учить русский язык.

- Русский язык — довольно сложный, — приводит слова немца официальный сайт клуба. — Я знаю несколько общих фраз, обращений и уже гораздо больше слов. Не сдаюсь, продолжаю учить.

— Что вас больше всего удивило в России?

— Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

Стать лидером команды? Я стремлюсь к этому. Но нельзя прийти в новую команду и стать лидером сразу. Надеюсь, в скором времени я буду таким игроком для «Динамо».