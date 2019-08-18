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Филипп, Нжи и Нойштедтер — в старте «Динамо» на матч с «Локомотивом»

18 августа 2019, 17:32
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Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч 6-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча начнется в 19.00 (мск).

Новички бело-голубых Максимилиан Филипп, Роман Нойштедтер и Клинтон Нжи выйдут с первых минут у хозяев.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук — Паршивлюк, Рыков, Шунич, Плиев — Каборе, Шиманьски, Нойштедтер — Шейдаев, Филипп, Нжи.

Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаузинью, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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