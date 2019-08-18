Филипп, Нжи и Нойштедтер — в старте «Динамо» на матч с «Локомотивом»
18 августа 2019, 17:32
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч 6-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча начнется в 19.00 (мск).
Новички бело-голубых Максимилиан Филипп, Роман Нойштедтер и Клинтон Нжи выйдут с первых минут у хозяев.
Стартовый состав «Динамо»: Лещук — Паршивлюк, Рыков, Шунич, Плиев — Каборе, Шиманьски, Нойштедтер — Шейдаев, Филипп, Нжи.
Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаузинью, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
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