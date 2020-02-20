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Филипп будет готовиться к матчу со «Спартаком»

20 февраля 2020, 12:50
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп с начала следующей недели будет тренироваться в общей группе в составе команды в Новогорске.

Немец защемил нерв на руке, из-за этого пропустил все четыре матча на последнем сборе в Турции, а также не сыграет завтра с минскими одноклубниками. Он улетел на обследование в Германию, там занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов. Однако восстановление Филиппа протекает успешно, форвард будет готовиться к матчу со «Спартаком», который состоится 29 февраля.

Филипп провел в составе «Динамо» 11 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей. (Константин Алексеев)

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