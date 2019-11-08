Фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из колонии в Клинцах, сообщают «РИА Новости».

Протасовицкий был последним, четвертым фигурантом этого дела, который оставался под стражей. Кокорин и Мамаев ранее вышли на свободу по УДО. Видео выхода Протасовицкого опубликовал «Пятый канал»

Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу остался в команде. Полузащитник Павел Мамаев перешел из «Краснодара» в «Ростов» Они были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство». Как сообщает телеканал «360», Протасовицкий после выхода на свободу заявил, что намерен и впредь заниматься футболом.

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