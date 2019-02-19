Полузащитник "Спартака" Фернанду пройдет курс лечения в Риме, информирует официальный сайт красно-белых. В прошлом году 26-летний бразилец выбыл из строя из-за воспаления сухожилия.
- В ходе первых подготовительных сборов Фернанду вернулся в общую группу, однако из-за дискомфорта, который периодически возникал в области старого повреждения, было принято решение о еще одном детальном обследовании и ряде процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
По завершении курса лечения Фернанду вернется в Москву и приступит к индивидуальным тренировкам на базе в Тарасовке.
🚑 О состоянии здоровья Фернандо– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 февраля 2019 г.
Подробнее: https://t.co/ZUQ1sX1tir#Спартак #Фернандо #Spartak pic.twitter.com/9xTL2i9ofS
В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Все о чемпионате России - здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-19-o_sostoyanii_zdorovya_fernando/