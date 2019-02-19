Полузащитник "Спартака" Фернанду пройдет курс лечения в Риме, информирует официальный сайт красно-белых. В прошлом году 26-летний бразилец выбыл из строя из-за воспаления сухожилия.

- В ходе первых подготовительных сборов Фернанду вернулся в общую группу, однако из-за дискомфорта, который периодически возникал в области старого повреждения, было принято решение о еще одном детальном обследовании и ряде процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

По завершении курса лечения Фернанду вернется в Москву и приступит к индивидуальным тренировкам на базе в Тарасовке.

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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