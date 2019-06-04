Фернанду - лучший игрок "Спартака" в мае

Полузащитника "Спартака" Фернанду болельщики красно-белых признали лучшим игроком в мае, информирует официальный сайт клуба. За бразильца проголосовал 41 процент всех поклонников команды.
В течение мая Фернанду принял участие в трех матчах чемпионата России, и во всех трех "Спартак" одержал победу.
– Каждый болельщик помнит победный гол-красавец, которым игрок порадовал любителей футбола в Екатеринбурге, – отмечается в сообщении.
🏆 Браво, Фернандо!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 июня 2019 г.
Именно бразильца болельщики красно-белых признали лучшим игроком в мае: за полузащитника «Спартака» проголосовал 41% всех поклонников команды.https://t.co/eXkS9Zlov7#Фернандо #игрокмесяца pic.twitter.com/v5AOLx2Tkz
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