Фернандо Морьентес: «Расширять лигу стоит только в случае, если в стране много хороших команд»

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что расширять лигу стоит только в случае наличия хороших команд.

— Если смотреть со стороны, что требуется для развития чемпионата России?

— Лига должна становиться более привлекательной, но не только для своего рынка, а и для других стран мира. Очень важно, чтобы права на показ чемпионата продавались за рубеж, это принесет существенный заработок.

— В высшей лиге Испании 20 клубов, а в России только 16. Наша лига выступает за расширение, несмотря на огромные расстояния в стране и погодные условия, которые не позволяют играть с декабря по март. Как вы относитесь к этой идее?

— Расширять лигу стоит только в том случае, если в стране много хороших команд, которые готовы играть на самом высоком уровне. Иначе просто будет очень много неинтересных матчей с разгромными счетами: 7:0, 5:1. Это никому не интересно.