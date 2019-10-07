Фернандеш рассказал, к чему не смог приспособиться в России

Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что не смог привыкнуть к холоду в России.

— Не смог приспособиться к холоду, — приводит слова Фернандеша пресс-служба «быков». — В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!

В текущем сезоне 33-летний Фернандеш провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями. Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 года по лето 2019-го.

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