Фернандеш надеется остаться в России надолго

Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе отметил, что ему комфортно находиться в России. Португалец надеется остаться здесь надолго.

— Мне здесь комфортно, — приводит слова Фернандеша пресс-служба «Краснодара». — Помогло, что выучил русский язык, после этого адаптироваться стало проще. Уже пошел шестой год, как я выступаю в России, провел тут треть карьеры. Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго.

В текущем сезоне 33-летний Фернандеш провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

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