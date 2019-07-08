Фернандес – лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признан лучшим игроком армейцев в сезоне-2018/19 по мнению болельщиков красно-синих, сообщает официальный сайт москвичей.

Второе место занял нападающий Федор Чалов, третий – хавбек Никола Влашич. Всего в голосовании участвовали 8802 человека.

​В прошедшем сезоне Фернандес принял участие в 35 матчах ЦСКА, забил один гол и отдал 10 голевых передач. 28-летний российский футболист с бразильским происхождением выступает за москвичей с 2012 года.

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