Феликс Ледесма: "Зенит" – самая профессиональная команда России"

Новый тренер по физподготовке "Зенита" Феликс Ледесма поделился планами и ожиданиями от работы в питерском клубе. В штаб сине-бело-голубых он вошел в июне этого года.

– В середине мая позвонил Сергей Семак, который и сделал это предложение, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ледесму. – Я работал с ним, когда он играл в сборной при Капелло. Считаю, что "Зенит" – самая профессиональная команда России. Словно мечта – быть здесь, учиться здесь, снова наслаждаться Россией, где мне очень нравится, и российским футболом, чтобы помогать повышать его уровень.

– Чем именно будете заниматься в "Зените"?

– Работать над предотвращением травм, следить за игроками, чтобы они их не получали. А если травмы все же будут, чтобы все справлялись с ними как можно быстрее. Задача – помогать всему тренерскому штабу работать максимально профессионально. Они уже находятся на высоком уровне, а я буду пытаться внести свою лепту прежде всего в область предотвращения травм и в восстановительные тренировки вместе с коллегами.

Хочу также получить удовольствие от Лиги чемпионов, попытаться выиграть российскую премьер-лигу и Кубок страны, провести здесь несколько лет на своем лучшем уровне. И получить еще как минимум одну медаль.

Вспоминая о работе с Семаком, Ледесма, очевидно, ошибся: футболист закончил карьеру в сборной России в 2010 году, еще при Гусе Хиддинке. Капелло же принял российскую национальную команду два года спустя, после Евро-2012.