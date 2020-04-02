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Федун заявил, что «Спартак» потеряет около миллиарда рублей из-за приостановки РПЛ

10:10
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его клуб теряет около 500 миллионов рублей в месяц из-за приостановки сезона-2019/20 в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.

Тинькофф-чемпионат России-2019/20 прерван с 17 марта. Изначально планировалось, что первенство возобновится 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз объявил, что футбольный сезон в России приостановлен до 31 мая.

— Клуб недополучает много, если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте, — приводит РБК слова Федуна. — Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам.

По последним данным, в мире зафиксировано в общей сложности 936 670 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровело 194 599 человек, зарегистрировано 47 259 летальных исходов. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e851ef79a7947a667c641b3

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