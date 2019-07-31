Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи

По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.

Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.

Вот некоторые детали встречи, о которых стало известно "СЭ":

– Владелец клуба еще раз объяснил логику расставания с предыдущим тренером – Массимо Каррерой. Кроме того, было еще раз заявлено о том, что возвращение Карреры как вариант выхода из кризиса не рассматривается. Итальянский специалист в клуб возвращен не будет.

– Заявлена поддержка нынешнему тренерскому штабу во главе с Олегом Кононовым. Понятны объективные трудности, с которыми этот специалист столкнулся в прошлом сезоне и в начале нынешнего. Как понятно и недовольство болельщиков игрой и результатом команды.

– Разъяснены некоторые детали трансферной кампании. В частности, об одном из новичков, по которым сохранялась неясность – полузащитник АЗ Тил будет приобретен. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры