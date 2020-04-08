Федун вошел в топ-20 миллиардеров России по версии Forbes
Журнал Forbes составил обновленный рейтинг российских миллиардеров. Возглавил список президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, его состояние оценено в 19,7 миллиарда долларов.
В список попал и владелец «Спартака» Леонид Федун. Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда. Он занял 20-е место в рейтинге.
Список Forbes
1. Михаил Потанин (президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель») — 19,7 млрд долларов
2. Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации и Международной федерации стрелкового спорта) — 18,1
3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) — 17,1
4. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») — 16,8
5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») — 15,2
6. Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР) — 14,4
7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования) — 13,7
8. Михаил Фридман (председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп») — 13
9. Андрей Мельниченко (председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима») — 12,5
10. Роман Абрамович (владелец «Челси») — 11,3
11. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклина», экс-президент СБР) — 11,8
12. Виктор Вексельберг (председатель совета директоров группы компаний «Ренова»)
13. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») — 10
14. Герман Хан (член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп») — 8,5
15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского «Металлурга») — 7,3
16. Искандер Махмудов (президент УГМК) — 7,2
17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») — 6,6
18. Алексей Кузьмичев (член совета директоров LetterOneи наблюдательного совета «Альфа-Групп») — 6,3
19. Андрей Скоч (депутат Государственной думы) — 6,3
20. Леонид Федун (владелец «Спартака») — 6,3
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/396547-bogateyshie-biznesmeny-iz-rossii-v-reytinge-forbes-2020?photo=19