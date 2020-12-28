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Федун вошел в число самых обедневших российских миллиардеров

28 декабря 2020, 18:29
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун вошел в число самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году по версии Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиарда долларов и составляет на 20 декабря 8,259 миллиарда.

Отмечается, что причиной стало падение цены на нефть, а вместе с ней — акций «Лукойла».

Основу состояния Федуна составляют пакет акций «Лукойла» (12 процентов, с семьей), а также он является совладельцем группы «ИФД Капиталъ».

Федун в рейтинге обедневших миллиардеров занял четвертое место. Возглавил рейтинг президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в 19,179 миллиарда долларов, за год оно уменьшилось на 4,082 миллиарда.

Отмечается, что год назад котировки «Лукойла» торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, а теперь — по 5100 рублей.

Котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/417159-10-samyh-obednevshih-za-god-milliarderov-poteryali-pochti-18-mlrd?photo=1

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