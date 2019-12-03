Федун рассказал, что клубы РПЛ выразили поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубы российской премьер-лиги выразили поддержку председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Он был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.

— Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор, — приводит ТАСС слова Федуна. — Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать.

Федун не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).