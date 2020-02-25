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Федун потерял 508 миллионов долларов за сутки из-за коронавируса

12:17
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял около 508 миллионов долларов за последние сутки из-за коронавируса, информирует Bloomberg. Убытки происходят, так как из-за угрозы пневмонии нового типа мировая экономика переживает падение.

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Сообщается, что из-за снижения индексов на фондовых рынках еще около 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов.

Федун — вице-президент ПАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров, а также и президент футбольного клуба «Спартак» с 2003 года.

Ранее он заявил, что в 2023 году планирует отойти от дел в «Спартаке» и передать контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой станут «все поклонники» команды.

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