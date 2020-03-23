РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун посетил строительство храма князя Владимира в районе стадиона «Спартак»

23 марта 2020, 14:19
Леонид Федун посетил строительство храма в честь князя Владимира. Фото «Русская Медиагруппа»
Леонид Федун посетил строительство храма в честь князя Владимира. Фото «Русская Медиагруппа»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун провел выездное заседание на территории Духовно-культурного центра, ядром которого является Храм Святого равноапостольного великого князя Владимира. Строительством первого занимается стадион «Спартак», сообщает «РМГ».

«Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», — сказал Федун.

Открытие Храма запланировано на 2022 год. Стилистически Храм выполнен в традициях классической архитектуры, в светлой цветовой гамме. Декоративным украшением здания, придающим ему уникальность и выразительность, являются мозаики и шестиметровый бронзовый позолоченный горельеф святого равноапостольного великого князя Владимира.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир