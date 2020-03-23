Федун посетил строительство храма князя Владимира в районе стадиона «Спартак»
23 марта 2020, 14:19
Владелец «Спартака» Леонид Федун провел выездное заседание на территории Духовно-культурного центра, ядром которого является Храм Святого равноапостольного великого князя Владимира. Строительством первого занимается стадион «Спартак», сообщает «РМГ».
«Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», — сказал Федун.
Открытие Храма запланировано на 2022 год. Стилистически Храм выполнен в традициях классической архитектуры, в светлой цветовой гамме. Декоративным украшением здания, придающим ему уникальность и выразительность, являются мозаики и шестиметровый бронзовый позолоченный горельеф святого равноапостольного великого князя Владимира.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи