Федун опроверг информацию о просьбе Кононова об отставке

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью корреспонденту «СЭ» Сергею Егорову опроверг информацию о том, что главный тренер красно-белых Олег Кононов подавал прошение об отставке.

Подобная информация появилась сегодня на «Чемпионате».

В субботу, 14 сентября, «Спартак» в 9-м туре РПЛ, первом после паузы на игры сборных, уступил на своем поле «Уралу» (1:2). Поражение стало третьим домашним подряд и четвертым в пяти последних встречах во всех турнирах (с учетом двух с «Брагой» в отборе Лиги Европы).

Как сообщал в субботу «СЭ», поражение от «Урала» не повлияет на возможный уход Кононова с поста главного тренера московского клуба.

В воскресенье эту позицию на встрече с владельцами абонементов на домашние матчи красно-белых подтвердил генеральный директор клуба Томас Цорн. «Кононов не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, у него новая команда, она должна сыграться», — сказал он.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

Подробности — скоро в «СЭ».