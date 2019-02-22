Федун – о закрытии фанатской трибуны: "Что мы могли сделать? Обращаться в КАС – было бы смешно"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что клуб делал для того, чтобы фанатская трибуна не была закрыта на матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который пройдет 3 марта.

КДК РФС в декабре наказал красно-белых закрытием трибуны Б на ближайшем матче на домашнем стадионе за расистские выкрики фанатов во время игры с "Локомотивом" (2:1).

– Что вы сделали для того, чтобы избежать такого наказания? – вопрос Федуну.

– Были на заседании КДК, выразили свой протест. Что тут еще можно было сделать? Обращаться в КАС (Спортивный арбитражный суд. – Прим. "СЭ") – это было бы смешно.

– Может, стоило попробовать идентифицировать нарушителей?

– Можно было пойти по пути, как в свое время сделал "Зенит", который отловил всех нарушителей и наложил на них штрафы. Но нашим болельщикам такие жесткие меры бы не сильно понравились. Пока мы к ним не готовы. (Александр Рогулев)