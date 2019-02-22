Федун – о бойкоте "Фратрии": "Мы бились, как могли. Что мы можем сделать?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение объединения болельщиков красно-белых "Фратрия" бойкотировать матч чемпионата России с "Краснодаром", который состоится 3 марта в Москве.
Решением КДК РФС "Спартак" был наказан закрытием фанатской трибуны B на ближайшую домашюю игру (с "Краснодаром") и оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1) за кричалки расистского характера.
"Фратрия" выразила недовольство данным решением, а также действиями клуба.
– К сожалению, было определенное решение, которое отсекло... Были наложены определенные санкции. Мы бились, как могли. Что мы можем сделать? – сказал Федун, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ". (Дмитрий Зеленов)
Леонид Федун - о ситуации с бойкотом "Фратрией" матча "Спартака" pic.twitter.com/68LTd6fLF0– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 22 февраля 2019 г.